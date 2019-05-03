В Україні працюватимуть дві базові авіакомпанії

В Україні будуть існувати як мінімум дві базові авіакомпанії.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі телеканалу Прямий, інформує БІЗНЕС.

Він зауважив, що в Україні наразі стрімко росте кількість авіаперевізників. Зокрема, за даними Омеляна, лише у терміналі F міжнародного аеропорту "Бориспіль", який розконсервували у березні поточного року, базуються вісім авіакомпаній. "Але нам важливо мати базові українські авіакомпанії. Це, безумовно, МАУ і новонароджений SkyUp", - сказав міністр.

Він також додав, що на авіаційному ринку України діють правила вільної конкуренції, що, зокрема, позначається на вартості квитків. "У 2015 році середня вартість авіаквитка з Києва до країн Євросоюзу була орієнтовно 500 доларів, зараз в 10 разів дешевше. На акціях є можливість купити квитки навіть за 5-10 євро", - зазначив очільник Мінінфраструктури.

Нагадаємо, у травні 2018 року новий український лоукост-авіаперевізник SkyUp отримав сертифікат експлуатанта, що дало йому право на виконання рейсів.