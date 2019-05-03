Коболєв прогнозує нову газову війну з Росією

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припускає, що в січні 2020 року Росія спробує створити штучну газову кризу в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", повідомляє БІЗНЕС.

"Їхня мета - створити штучну кризу після 2019 року, починаючи з першого січня, як це було в дев'ятому році, тобто 10 років тому, і спробувати зробити кризу яка дасть змогу їм проштовхнути власний інтерес", - сказав глава "Нафтогазу".

Він вважає, що ймовірність такої кризи дуже висока і її можна назвати новою газовою війною.

Водночас Коболєв зауважив, що йому не зрозуміла позиція російського "Газпрому" на переговорах. Він переконаний, що Росія навмисне зволікає з укладанням нової угоди з Україною про транзит газу. "Наш головний меседж стосується передусім тієї непростої ситуації, яка склалась навколо договору з транзиту газу територією України після 2019 року. У нас закінчується договір і "Газпром" на перемовинах поки що займає позицію незрозумілу. Ми вважаємо - вони тягнуть час", - зазначив глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, 16 квітня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну, якщо сторони не підпишуть договір на тристоронніх переговорах, які, ймовірно, відбудуться у травні 2019 року.

2 травня він заявив, що Москва практично розпочала переговори з Україною щодо продовження транзиту газу, проте не виключив можливої конфронтації з "Газпромом".