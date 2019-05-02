"Не треба нам 2 мільярди": Коломойський хоче повернути "пошарпаний" ПриватБанк

Олігарх і колишній співвласник "ПриватБанку" Ігор Коломойський стверджує, що йому не потрібні 2 мільярди доларів компенсації за націоналізований "ПриватБанк" , проте вимагає віддати його "власність".

Про це він заявив в інтерв'ю Bihus.Info, повідомляє БІЗНЕС.

"Та не треба нам 2 мільярди. Заспокойтеся. Віддайте назад те, що забрали, і заберіть те, що внесли туди. Ми хочемо так зробити, щоб були, так би мовити, і вовки ситі, і вівці цілі. Щоб український народ не постраждав. Ми хочемо зробити це точково і хірургічно скальпелем, а не сокирою…Зайвого нам нічого не треба. Віддайте нам пошарпану, нікому не потрібну власність. Той банк, можливо, взагалі нічого не коштує після трьох років мудрого управління цим великим менеджментом. Або банк віддайте, і заберіть все, що ви внесли...", - сказав Коломойський.

Він наголосив, що хоче "перше - справедливого вердикту, друге – щоб винні були покарані".

Відповідаючи на питання, чому останні три рішення судів по банку на його користь збіглися з закінченням виборчої кампанії, бізнесмен заявив, що судді нібито бачили, що націоналізація була незаконною, але при "діючій владі" боялися виносити такі рішення.

Крім того, Коломойський вважає, що "човен" навколо "ПриватБанку" розхитує екс-глава Нацбанку Валерія Гонтарева. "Її питають, що буде з "Приватбанком"? Вона каже...: якщо суд скаже, що націоналізація неправильна, то значить треба робити реституцію,... а держава має забрати 155 мільярдів облігацій назад з капіталу. І одразу він піде під ніж, під ліквідацію. Так у мене тоді питання: хто розхитує човен - я чи Гонтарева?", - обурився бізнесмен.

Він також додав, що якщо буде потрібно, то привезе екс-голову НБУ в Україну "приватним порядком".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Наприкінці квітня стало відомо, що Коломойський подав ще п`ять позовів до Нацбанку та "ПриватБанку".

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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