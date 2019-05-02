Росія розпочала газові переговори з Україною

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Як ми і очікували, Москва почала переговори про продовження транзиту газу одразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіна. Про необхідність Росії в транзиті і готовність "Газпрому" укладати контракт на стандартних європейських умовах, звичайно, не було ні слова. Було про те, як Україна замерзне", - написав Коболєв.

За його даними, російський "Газпром" не встигає запустити всі необхідні для нього газопроводи в обхід України до кінця дії контракту (до кінця грудня 2019 року, - ред.). При цьому глава компанії наголосив, що на відміну від 2009 року, "Газпром" не може перекрити Україні газ. "Газпром" винен гроші "Нафтогазу", а не навпаки. Україна впровадила у себе законодавство ЄС, яке встановлює чіткі правила і вимоги користування газовою інфраструктурою. Власне, ані у "Газпрому", ані у "Нафтогазу" значного поля для маневру немає", - зауважив Коболєв. Проте, на випадок конфронтації з Росією, "Нафтогаз" закачав у сховища додатково 3 млрд кубометрів газу.

Крім того, він повідомив, що Україна не може використовувати так званий "віртуальний реверс", коли обсяги газу не перетинають кордон, а просто заміщуються зустрічні потоки.

"Так це працює в ЄС. Однак в нашому випадку обсяги транспортуються фізично з України до ЄС і у зворотному напрямі. Це відбувається через те, що на газовому ринку ще й досі діє кордон СРСР. Росія "забула", що це більше не їхня територія і час піти з нашого західного кордону. Газпром виставляє на інтерконекторах з ЄС свої умови і ігнорує законодавство як ЄС, так і України. Через це ми не можемо об’єднати наш газовий ринок з ЄС, отримати нижчі ціни та додаткові замовлення для нашої ГТС і підземних сховищ", - пояснив Коболєв.

У зв'язку з цим він бачить необхідність в підписанні між сторонами нового контракту на транзит газу, який би ґрунтувався на європейських правилах і дозволив би "перенести точки передачі газу на східний кордон".

"Тобто, запропонувати потужності української ГТС іншим транзитерам газу, наприклад, європейським клієнтам "Газпрому". Або іншим російським виробникам, або продавцям газу з Середньої Азії, якщо до питання активно долучиться ЄС", - резюмував очільник компанії.

Нагадаємо, 16 квітня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв припустив, що Росія може повністю припинити транзит газу через Україну, якщо сторони не підпишуть договір на тристоронніх переговорах, які, ймовірно, відбудуться у травні 2019 року.

27 квітня президент Росії Володимир Путін у Пекіні заявив, газопостачання України повністю залежить від транзиту російського газу через її територію.