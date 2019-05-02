Зеленський дав гучну обіцянку бізнесу

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", - написав Зеленський.
Він також офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі вже найближчими днями. "Розставимо всі крапки над "і", - додав новообраний лідер країни.
Нагадаємо, 25 квітня учасники Української Ради Бізнесу та фахівці провідних аналітичних центрів напрацювали пропозиції щодо пріоритетів для перших 100 днів новообраного президента щодо ключових реформ.
З повним текстом звернення можна ознайомитись на сайті Української Ради Бізнесу.