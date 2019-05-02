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Четвер, 02 травня 2019 21:34

Зеленський дав гучну обіцянку бізнесу

Зеленський дав гучну обіцянку бізнесу

Новообраний президент України Володимир Зеленський запевняє, що його стосунки з підприємцями будуть прозорими.

 Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"За мого президентства стосунки з підприємцями будуть прозорими. Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", - написав Зеленський.

Він також офіційно запросив представників великого, малого та середнього бізнесу на зустрічі вже найближчими днями. "Розставимо всі крапки над "і", - додав новообраний лідер країни.

Нагадаємо, 25 квітня учасники Української Ради Бізнесу та фахівці провідних аналітичних центрів напрацювали пропозиції щодо пріоритетів для перших 100 днів новообраного президента щодо ключових реформ.

З повним текстом звернення можна ознайомитись на сайті Української Ради Бізнесу.

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Рубрика: Новини
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