Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку за місяць зросли у 2,5 рази

Станом на 1 травня на Єдиному казначейському рахунку знаходиться 36,85 мільярда гривень, що у 2,5 рази більше, ніж на початок квітня цього року.

Про це повідомляється на офіційному сайті Державної казначейської служби України, передає журнал БІЗНЕС.

У порівнянні з аналогічним показником травня 2018 року, зростання за рік склало 6,6 рази, або 31,3 мільярди гривень.

Зазначимо, що на початок травня 2018 року розмір залишків на ЄКР складав 5,55 млрд грн. Місячна динаміка у квітні-травні 2018 році була негативною: залишки на ЄКР тоді скоротились на 2,76 млрд грн.

Натомість, показник травня 2019 року є рекордним для цієї пори року: попередній максимум був зафіксований у травні 2017 року і становив 31,07 млрд грн.

Нагадаємо, що станом на 1 січня 2019 року залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку становили 9,86 млрд грн.