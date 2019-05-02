Битва за завод: Група "ТАС" тягне антимонопольників до суду

Група "ТАС" назвала упередженим рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про порушення законодавства про захист економічної конкуренції при придбанні ПрАТ "Дніпрометиз" та має намір оскаржуватиме його у суді.

Про це йдеться в заяві групи, повідомляє БІЗНЕС.

У "ТАС" зазначили, що ще в 2017 році офіційно звернулися до АМКУ із заявою про надання дозволу на концентрацію до моменту здійснення концентрації.

"Попри те, що законом передбачено максимальний строк розгляду заяви в 45 днів, АМКУ відкрив справу та затягнув процес розгляду питання на півтора року, фактично перешкодивши нормальній господарській діяльності ПрАТ "Дніпрометиз". Незважаючи на безпрецедентно довгий термін розгляду питання щодо концентрації, члени АМКУ не врахували жодного пояснення групи "ТАС" та прийняли рішення, виходячи із власного суб’єктивного тлумачення норм законодавства про захист економічної конкуренції", - заявили в "ТАС".

У групі також назвали безпрецедентним розмір штрафу в розмірі 55 млн грн, що становить більш, ніж піврічний фонд оплати праці ПрАТ "Дніпрометиз" для понад 700 працівників.

"З метою захисту вітчизняного бізнесу група "ТАС" буде оскаржувати рішення АМКУ в судовому порядку та переконана в об’єктивному рішенні суду у цьому спорі", - йдеться в заяві.

У групі "ТАС" впевнені, що рішення АМКУ не вплине на поточну роботу "Дніпрометиз" та на плани щодо його подальшого розвитку.

Нагадаємо, 25 квітня АМКУ оштрафував групу компаній "ТАС" на 55 млн грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції при придбанні акцій ПрАТ "Дніпрометиз" (Дніпро) і відмовив у концентрації.

Додамо, що вказаний завод спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них. У 2011 році до підприємства був приєднаний "Дніпрококс".