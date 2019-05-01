Пріоритети об’єднаного українського бізнесу для перших 100 днів новообраного Президента

25 квітня 2019 р. учасники Української Ради Бізнесу, найбільшого на сьогодні об’єднання представників українського бізнесу, та фахівці провідних аналітичних центрів напрацювали пропозиції щодо пріоритетів для перших 100 днів новообраного Президента щодо ключових реформ, які забезпечать збереження та сталий розвиток економіки України.

Для подолання ключових загроз, які зараз стоять перед Україною, представники українського бізнесу та експерти пропонують якнайшвидше реалізувати такі завдання:

Терміново визначити ключові загрози економічній безпеці України та забезпечити реалізацію заходів по їх нівелюванню шляхом прийняття Доктрини економічної безпеки України. Забезпечити незалежність судової системи та органів прокуратури та реалізацію повноцінної участі громадян у судочинстві, вдосконалення досудового розслідування. Сприяти прийняттю Нового виборчого кодексу (з моделлю пропорційної виборчої системи із відкритими списками) Забезпечити ухвалення нового Податкового кодексу Розвитку. Забезпечити ухвалення нового Митного кодексу. Сприяти детінізації економіки, зокрема ринку оренди землі та сільгосппродукції. Сприяти запровадженню єдиного податкового електронного документа для контролю ланцюжка постачання ризикових категорій товарів та стимулювання покупця отримувати фіскальний чек при їх покупці. Сприяти проведенню інституційної реформи перевіряючих та контролюючих органів, зокрема податкової та митної служб. Забезпечити створення єдиного органу з розслідування економічних злочинів та ліквідацію податкової міліції та інших економічних підрозділів правоохоронних органів. Забезпечити незалежну, ефективну і професійну роботу всіх антикорупційних інституцій (НАЗК, НАБУ, САП, ВАС, АРМА). Визначення кросс-галузевих монополій на ринку вугілля та електроенергії, забезпечення вільного обміну електроенергією з країнами Європейського союзу. Гармонійний розвиток власного виробництва енергії з ВДЕ, фокусування на розвитку розподілених ресурсів. Забезпечення екологічності енергетичної галузі. Забезпечити запровадження сучасного трудового права, заснованого на свободі трудового договору, спрощення формальностей та зменшення штрафних санкцій за порушення трудового законодавства. Розробити та внести на розгляд парламенту як першочергові пакет законопроектів для успішного завершення реформи децентралізації влади. Створити постійно діючий орган за участі представників українських бізнес об’єднань для обговорення ініціатив від бізнесу та розробки на їх основі відповідних законопроектів, що забезпечать реалізацію економічних реформ.

З повним текстом звернення можна ознайомитись на сайті Української Ради Бізнесу

Довідково: до складу Експертної платформи «Економічні реформи» входять провідні аналітичні центри та експерти, зокрема: Інститут соціально-економічної трансформації, ФінПульс, Інститут громадянських свобод, CASE-Ukraine, Асоціація енергоефективних міст України, Палата податкових консультантів, експерти групи Податкова реформа РПР, групи Фін сектор РПР, Всеукраїнська агенція інвестицій та сталого розвитку, Інститут податкових реформ тощо