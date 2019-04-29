Поради Зеленському: Часу немає. Люди чекають швидких результатів

Перед країною стоять великі виклики. Але українці чекають вирішення всіх проблем тут і зараз

Шановний пане новообраний президенте України, для мене велика честь поділитися своїми поглядами на ваші перші кроки на посаді президента України, — країни моїх предків, де я живу вже більше 25 років.

Мої погляди базуються на глибокому розумінні того, що є важливим для іноземних інвесторів, оскільки я є головою Ради директорів Американської торговельної палати в Україні, що об'єднує понад 600 провідних компаній країни, а також засновником і головним виконавчим директором компанії Horizon Capital, фонди якої вклали близько $700 млн в Україну та найближчий регіон і залучили капітал для українських компаній від інституційних іноземних інвесторів, які мають під управлінням понад $350 млрд.

У той же час, мої погляди сформовані більш ніж 140 компаніями, з якими ми працювали протягом останніх 25 років, де працюють 46 000 людей, і якими управляють українські засновники — візіонери. Ми вважаємо, що компанії, в які ми інвестували, є джерелом гордості для України — успішні, прогресивні компанії, які трансформують сектори, в яких вони працюють в Україні і в багатьох випадках, є справжніми глобальними лідерами. До них відносяться Rozetka-EVO, Genesis, Ajax, Intellias, Ярич, Добробут, Jooble, Датагруп, Біофарма, Керамейя та інші.

На мої погляди також вплинуло те, що я народилась в Канаді, країні №1 у світі за якістю життя, де українці є невід'ємною частиною ДНК, які зробили Канаду такою, яка вона є сьогодні.

Мало хто в Україні знає, що українці є народом-засновником Канади, який робить свій внесок у розвиток країни вже понад 125 років зі 150 років існування країни. Це добре демонструє, що українці мають все, що потрібно, щоб побудувати успішну країну. Якщо ми приберемо перешкоди і максимально розкриємо таланти, творчість, працьовитість і рішучість українців, ми досягнемо величезних успіхів в майбутньому.

Багато розумних людей вже написали свої поради новообраному президенту України, тому я намагатимуся не повторювати і зосереджуся на практичних і прагматичних порадах.

Народ України обрав вас, віддавши понад 73% голосів. Очікування величезні. У вас немає такої розкоші як час, люди з нетерпінням чекають швидких результатів. Так само, коли ми здійснюємо нову інвестицію, узгоджуємо план на 100 днів, я дуже раджу вам зробити те саме.

Це означає максимізацію швидких перемог, що знаходяться в межах вашої сфери контролю, а також отримання швидких результатів, які потребують координації із законодавчою та виконавчою гілками влади. Проблеми, які стоять перед Україною, дуже складні, тому я пропоную три основні рекомендації в кожній категорії, використовуючи метод STOP-START-CONTINUE (СТОП-СТАРТ-ПРОДОВЖУВАТИ).

СТОП: потрібно припинити те, що надзвичайно шкодить Україні

Функціонування "кишенькових судів" і відсутність покарання для суддів, які приймають рішення проти інтересів держави та прозорого бізнесу. Найвищим пріоритетом повинна бути реальна та ефективна судова реформа. Верховенство права, справедлива судова система, прозорість є обов'язковими для залучення значних інвестицій, іноземних та внутрішніх.

Переслідування прозорого бізнесу будь-яким державним органом. Бізнес створює робочі місця, а не уряд, і підприємці легко можуть будувати свій бізнес в тих країнах, які ставляться до них найкраще. Капітал можна легко перенаправити в інші країни, якщо постійно виникають перешкоди.

Спроби "змінити правила гри" для ІТ-індустрії.

Це сектор, котрий розвиває "нове покоління" українців, який з 2003 року виріс з $110 млн до більш ніж $4,5 млрд сьогодні. Уряди в усьому світі витрачають мільярди на підтримку інновацій у своїх країнах. Україна практично нічого не витрачає, але, природньо, багата на ІТ-таланти. Ці молоді українці — наше майбутнє у технологічно-просунутому світі, що дуже швидко розвивається.

Не намагайтеся втручатися, збільшуючи податки та бюрократію. Вони мобільні і можуть піти і забрати із собою свою творчість настільки швидко, наскільки потрібно часу, щоб купити квиток на літак.

СТАРТ - що потрібно розпочати, щоб змінити правила гри в країні?

Повністю функціонуючий Вищий антикорупційний суд до парламентських виборів. Високопоставлені державні чиновники повинні служити своїй країні, а не своїм особистим чи бізнес інтересам, тому повинні існувати серйозні наслідки для тих, хто пов’язаний з корупцією.

Просування виборчої реформи. Настав час відкрити партійні списки і дозволити українцям переконатися, кого саме вони обирають до вищого законодавчого органу країни, замість надання біографій лише п'яти осіб у списку, та інші потрібні зміни.

Пілотний проект щодо земельної реформи. Почніть з малих кроків. Зробіть пілотний проект з продажу земель державної власності. У пресі в усьому світі вийдуть заголовки: "Україна нарешті зняла мораторій на продаж землі, який існує вже більше 18 років!". Для того, щоб розпочати цей процес, потрібна мужність, але довгострокові вигоди для України та її економіки величезні.

ПРОДОВЖУВАТИ — які досягнення потрібно розвивати далі?

Співпраця з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та двосторонніми партнерами України. Це є обов'язковою умовою для того, щоб ринки капіталу залишалися відкритими для України та для збільшення притоку прямих іноземних інвестицій.

Підтримка незалежного Національного банку України (НБУ), вільного від політичного впливу. Журнал Central Banking Journal нагородив НБУ вперше в його історії престижною міжнародною премією Transparency Award. Інвестори реагуватимуть дуже негативно та дуже швидко на будь-які спроби політично вплинути на центральний банк країни.

Розширювати існуючі інституції та ініціативи, що підтримуються бізнесом / громадянським суспільством, які дали чудові результати. UkraineInvest, Національна інвестиційна рада, Бізнес-омбудсмен, Офіс сприяння експорту, бренд UkraineNOW, Національна Рада Реформ за участю провідних бізнес-асоціацій, включаючи ACC-EBA-СУП, співпраця зі Світовим Конгресом Українців у сфері зовнішньої політики. Це інституції та ініціативи, яким довіряють бізнес, інвестори та/або громадянське суспільство, і вони повинні розвиватися далі.

Пане обраний президенте, розмір номінального ВВП України був $180 млрд у 2008 році, скоротившись до $117 млрд після фінансової кризи 2008 року, та знизився до $91 млрд у 2015 році після економічної кризи, спричиненої анексією Криму та окупацією частини Донбасу.

Через кров, піт і сльози номінальний ВВП України виріс до $130 млрд наприкінці 2018 року і ще має пройти довгий шлях, перш ніж настане економічне процвітання України, про яке мріють її громадяни.

Україна перебуває на правильному шляху, в основному завдяки:

відважним, рішучим і працьовитим громадянам;

підтримці МВФ та двосторонніх партнерів України у поповненні золотовалютних резервів країни;

твердій валюті, що генерується швидкозростаючими експортно-орієнтованими лідерами ринку;

грошовим переказам, які надсилають українці, що працюють за кордоном та діаспора, що стимулює внутрішнє споживання в Україні, та іншим чинникам.

Україна не повинна відступати, а повинна продовжувати курс на євроатлантичну інтеграцію та пришвидшувати процес реформ для досягнення економічного процвітання, про яке мріють українці.

Щиро бажаю вам сил у складні часи попереду та мудрості оточити себе командою професіоналів, мотивація яких полягає в першу чергу в служінні своїй нації, і на останок, бачення і сили приймати принципові рішення, що необхідні для того, щоб вести Україну до кращого майбутнього.

Слава Україні!

<a href="http://www.liga.net/">Источник</a>