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П'ятниця, 26 квітня 2019 18:03

"Дружба" під загрозою: Україна, Білорусь і Росія розпочали "нафтові" переговори

&quot;Дружба&quot; під загрозою: Україна, Білорусь і Росія розпочали &quot;нафтові&quot; переговори

Представники нафтотранспортних компаній України (Укртранснафта), Білорусі (Гомельтранснафта Дружба), Росії (Транснефть) і Польщі (PERN S.A.) почали переговори щодо ситуації з транзитом російської нафти по нафтопроводу "Дружба".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на компанію "Білнафтохім", яка виступила ініціатором переговорів.

Як зазначається, про термінові переговори в Мінську Росія і Білорусь домовилися сьогодні, 26 квітня. Приводом для цього стала загроза повної зупинки системи магістральних нафтопроводів "Дружба".

"Почалися переговори білоруської, російської, української та польської сторін щодо врегулювання ситуації, що виникла з надходженням неякісної російської нафти на територію Республіки Білорусь", - повідомили в білоруській компанії.

Нагадаємо, 23 квітня у "Білоруській нафтовій компанії" заявили, що призупиняють експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через неякісну російську нафту.

25 квітня Словаччина, Польща та Німеччина припинили транзит російської нафти. 

Ввечері того ж дня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

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Рубрика: Новини
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