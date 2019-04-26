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П'ятниця, 26 квітня 2019 17:55

Український годинниковий стартап підкорив Японію

Український годинниковий стартап підкорив Японію

Український стартап NIXOID Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AIN.ua.

Зазначається, що ця сума в десять разів перевищила початково необхідну. При цьому до закінчення кампанії зі збору коштів залишилося ще два дні.

Стартап збирав кошти на три моделі - Nixoid, Glower і Era VFD. Їхня особливість полягає у використанні символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу. Стартапери пояснили такий крок дизайнерським рішенням і прагненням використовувати старі технології. 

Між собою моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року вказаний стартап зібрав 46 тис. доларів на Kickstarter, причому близько половини замовлень припало на Японію. З командою зв'язалися представники сервісу CampFire і запропонували провести додатковий збір коштів.

Зараз NIXOID Lab готує нові моделі і вдосконалює технології в існуючих. 

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Рубрика: Новини
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