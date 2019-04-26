Український годинниковий стартап підкорив Японію

Український стартап NIXOID Lab зібрав понад 48 тисяч доларів на виробництво лампових наручних годинників на японському сервісі краудфандінга CampFire.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AIN.ua.

Зазначається, що ця сума в десять разів перевищила початково необхідну. При цьому до закінчення кампанії зі збору коштів залишилося ще два дні.

Стартап збирав кошти на три моделі - Nixoid, Glower і Era VFD. Їхня особливість полягає у використанні символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу. Стартапери пояснили такий крок дизайнерським рішенням і прагненням використовувати старі технології.

Між собою моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.

Нагадаємо, що у вересні 2018 року вказаний стартап зібрав 46 тис. доларів на Kickstarter, причому близько половини замовлень припало на Японію. З командою зв'язалися представники сервісу CampFire і запропонували провести додатковий збір коштів.

Зараз NIXOID Lab готує нові моделі і вдосконалює технології в існуючих.