Український годинниковий стартап підкорив Японію

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на AIN.ua.
Зазначається, що ця сума в десять разів перевищила початково необхідну. При цьому до закінчення кампанії зі збору коштів залишилося ще два дні.
Стартап збирав кошти на три моделі - Nixoid, Glower і Era VFD. Їхня особливість полягає у використанні символьних ламп ІН-16 і ІВ-9, які були створені в СРСР для відображення часу. Стартапери пояснили такий крок дизайнерським рішенням і прагненням використовувати старі технології.
Між собою моделі відрізняються габаритами, типом ламп і принципом роботи.
Нагадаємо, що у вересні 2018 року вказаний стартап зібрав 46 тис. доларів на Kickstarter, причому близько половини замовлень припало на Японію. З командою зв'язалися представники сервісу CampFire і запропонували провести додатковий збір коштів.
Зараз NIXOID Lab готує нові моделі і вдосконалює технології в існуючих.