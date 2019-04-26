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П'ятниця, 26 квітня 2019 16:15

Українських інвесторів попереджають про ризик втрати грошей

Українських інвесторів попереджають про ризик втрати грошей

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку попереджає інвесторів про ризики втрати грошей в інвестиційних проектах "Центр біржових технологій" і Israel Investments LTD.

 Про це йдеться в повідомленні комісії, інфомує БІЗНЕС.

"Ці  "проекти" не отримували від комісії ніяких ліцензій, необхідних для здійснення інвестиційної діяльності або надання послуг з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами на території України", — заявили в Нацкомісії.

Також зазначається, що комісія не надавала необхідних дозволів на розміщення реклами, яку вказані компанії активно замовляють. "Комісія вбачає в діяльності вищевказаних компаній ознаки можливого зловживання на ринку фінансових послуг", - йдеться в заяві.

У Нацкомісії зазначили, що у межах своєї компетенції здійснили всі необхідні дії, зокрема безуспішно зверталися із запитами до осіб, які розміщують рекламні матеріали, порушили справи про правопорушення за безліцензійну діяльність на фондовому ринку.

Також комісія повідомила про порушення правоохоронні органи і Службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів.

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Рубрика: Новини
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