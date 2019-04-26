"Антонов" за десятирічку побудував 22 літаки

Державне підприємство "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з моменту приєднання заводу "Авіант", побудувало 22 літаки.

Про це повідомив президент ДП "Антонов" Олександр Донець в інтерв'ю УНІАН, повідомляє БІЗНЕС.

"З приєднанням у 2009 році заводу "Авіант", "Антонов" отримав можливість серійно виробляти літаки. З 2009 року було побудовано і передано замовникам 4 літаки Ан-148, 6 літаків Ан-158, 10 літаків сімейства Ан-32. Був налагоджений випуск літакокомплектів для Ан-148 для передачі партнерам по серійному виробництву. Наразі в цехах підприємства в різного ступеня готовності – десять літаків сімейства Ан-148 і Ан-158", - розповів Донець.

За його словами, за роки незалежності України на підприємстві були розроблені, побудовані та сертифіковані літаки Ан-140, Ан-38, Ан-148, Ан-158, побудований і випробуваний Ан-70, відновлений після довгого простою і сертифікований для комерційних перевезень Ан-225, створені та сертифіковані кілька модифікацій Ан-124, інших літаків "Ан".

Нагадаємо, 20 лютого 2019 року на міжнародній виставці в Індії ДП "Антонов" презентувало новий транспортний літак Ан-132D.

Довідка: ДП "Антонов" - найбільший і єдиний в Україні виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. Серед найвідоміших розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225.