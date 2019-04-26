В Україні підскочили ціни на бензин

Низка мереж АЗС в Україні з 25 по 26 квітня підвищила ціни на бензин та дизельне паливо на 0,3-1 грн за літр.

Про це свідчать на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на консалтингову компанію UPECO.

Так, на станціях мережі WOG вартість бензинів і дизпалива зросла на 50 копійок за літр, до: А-92 – 30,99 гривні, А-95 – 31,99 гривні, А-95 Преміум – 32,99 гривні, ДТ – 30,99 гривні.

У мережі SOCAR ціни на бензин подорожчали на 30 копійок за літр, А-92 – 30,89 гривні, А-95 – 31,89 гривні, А-95 Преміум – 32,89 гривні.

Оператор Parallel підвищив ціни на 50 копійок за літр, до: А-92 – 30,75 гривні, А-95 – 31,75 гривні, ДТ – 30,75 гривні.

Мережа Glusco підвищила ціни на паливну лінійка на 20-70 копійок за літр, до: А-92 – 28,95 гривні, А-95 – 29,95 гривні, ДТ – 28,95 гривні.

На AMIC в Київському регіоні бензин подорожчав на 30 копійок за літр, а дизпалива на 1 гривню/літр, А-92 – 28,79 гривні, А-95 – 29,79 гривні, ДТ – 29,49 гривні.

Також ціни підняли багато інших великих мереж: KLO, ОЛАС, Neftek, "Автотранс", ZOG, "Укр-Петроль", "Катрал", МАРКЕТ, Jazz Oil, Prime.

"Таким чином, за станом на 26 квітня 2019 року середні ціни на паливо на заправках в Україні зросли до: А-92 - 28,53 грн/л, А-95 -29,65 грн/л, А-95 Преміум - 30, 79 грн/л, ДТ - 29,17 грн/л", - йдеться в моніторингу.

Нагадаємо, 25 квітня в "Укртранснафті" не виключили припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту з Росії. Згодом стало відомо, що Словаччина, Польща та Німеччина припиняють транзит російської нафти.

Вже ввечері 25 квітня "Укртранснафта" ухвалила рішення призупинити транзит російської нафти магістральним нафтопроводом "Мозир-Броди" (МН "Дружба").

