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П'ятниця, 26 квітня 2019 14:30

Український держборг став "важчим"

Український держборг став &quot;важчим&quot;

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2019 року становив 2 146,64 млрд грн або 78,78 млрд доларів.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом березня борг  України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,65 млрд та на 0,54 млрд у доларовому еквіваленті.

Станом на 31 березня зовнішній борг становив 1 372,16 млрд грн (63,92% від загальної суми боргу) або 50,36 млрд доларів; внутрішній борг - 774,49 млрд грн (36,08%) або 28,42 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 287,48 млрд грн (13,39%) або 10,55 млрд доларів.

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 111,90 млрд грн або 78,24 млрд доларів.

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Рубрика: Новини
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