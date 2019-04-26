Український держборг став "важчим"

Державний та гарантований державою борг України станом на 31 березня 2019 року становив 2 146,64 млрд грн або 78,78 млрд доларів.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на дані Міністерства фінансів.

Зазначається, що протягом березня борг України збільшилась у гривневому еквіваленті на 34,65 млрд та на 0,54 млрд у доларовому еквіваленті.

Станом на 31 березня зовнішній борг становив 1 372,16 млрд грн (63,92% від загальної суми боргу) або 50,36 млрд доларів; внутрішній борг - 774,49 млрд грн (36,08%) або 28,42 млрд доларів.

Гарантований державою борг України становив 287,48 млрд грн (13,39%) або 10,55 млрд доларів.

Нагадаємо, станом на 28 лютого 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 111,90 млрд грн або 78,24 млрд доларів.