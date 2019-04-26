В Україні пропонують будувати дороги зі шлаків

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Конфедерацію будівельників України.

Зазначається, що нещодавно компанія отримала результати тестування дослідної ділянки бетонної дороги, яке проводила спеціальна лабораторія компанії "Хайдельберг Бетон Україна". "Тести показали, що бетон, виготовлений з відходів металургійного виробництва – шлаків, не поступається за ступенем міцністю класичному бетону на основі гранітного щебню та піску", - повідомили в Конфедерації.

Так, згідно з даними тестування, бетон на основі доменного шлаку відповідає 103% від нормативної міцності вживаної марки важкого бетону, а на основі сталеплавильного – 109%.

Повідомляється, що у вересні 2018 року "Арселор Міттал Кривий Ріг" на своїй території побудував для дослідження експериментальну ділянку дороги за принципом листкового пирога.

"Підстилаючий нижній шар – з доменного шлаку великої фракції, верхній – дрібної. Всі шари були утрамбовані та вкриті гідроізоляцією – спеціальною плівкою. Над "подушкою" встановили армокаркас з немірної арматури, який залили бетоном. Бетон для цього експерименту використовувався трьох видів – класичний на основі гранітного щебня та піску і спеціальні, виготовлені на основі відвального доменного та сталеплавильного шлаків. Ділянку дороги розбили на три зони, на кожній з яких залили певний вид бетону, щоб згодом об'єктивно оцінити ступінь впливу від перепадів температур і навантаження великовагового автотранспорту.

Нагадаємо, раніше компанія "Арселор Міттал Кривий Ріг" ініціювала зміни до нормативної бази України. У результаті, було оновлено низку стандартів, які тепер допускають вживання шлаків чорної металургії при виробництві важких бетонів. У тому числі був затверджений новий держстандарт з проектування автомобільних доріг, завдяки якому фактично було узаконено будівництво бетонних доріг із застосуванням шлаків.