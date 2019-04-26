Компанії "Укрбуду" підозрюють у "розпилі" 3 млрд грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розглянув справу про змову двох компаній, що входять в корпорацію "Укрбуд".

Про це повідомив глава АМКУ Юрій Терентьєв на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"... заплановано розгляд справи про змову двох компаній групи "Укрбуд" (пов'язують з Максимом Микитасем) на столичних тендерах з реконструкції клініки ім.Амосова і гімназії ім. Бойченка. Ціна питання - близько 3 млрд грн", - написав Терентьєв.

За його словами, матеріали розслідування містять низку доказів, зокрема надання взаємної фінансової допомоги і виконання робіт для одних і тих же генпідрядників - членів корпорації.

Також доказова база містить інформацію про наявність спільної адреси, спільне використання засобів зв'язку, спільних працівників, використання однакових IP-адрес для податкової звітності та для входження в електронні кабінети системи "Клієнт-Банк", однакове надання учасниками листів банку замість банківських гарантій, видання банківських гарантій та листів щодо процедури закупівлі-1 одним банком в один день та з послідовною реєстраційною нумерацією тощо.

Глава АМКУ також зазначає, що підозрювані в змові компанії здійснювали синхронні дії в часі.

Нагадаємо, переможцем тендеру на проведення реконструкції столичного Шулявська шляхопроводу на суму 600 млн грн стала фірма ТОВ "Північноукраїнській будівельний альянс", яка належить Андрію Якусевичу. За даними ЗМІ, він був позаштатним помічником народного депутата та екс-президента держкорпорації "Укрбуд" Максима Микитася.