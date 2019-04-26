Мінфін не бачить проблем з МВФ через зниження цін на газ

Рішення Кабінету міністрів України про зниження цін на газ для населення повністю відповідає програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

За її словами, ціни з постанови Кабміну № 867 (спеціальні зобов'язання), будуть працювати як стеля цін на газ для населення до кінця цього року. "Це відповідає меті ринкового ціноутворення на природний газ для всіх категорій споживачів, і, отже, це відповідає нашим зобов'язанням за програмою, підтримуваною МВФ ", - зазначила Маркарова.

Вона уточнила, що з 1 травня стеля цін зросте, але реальна ціна на газ знизиться.

Нагадаємо, 23 квітня НАК "Нафтогаз України" спільно з Кабінетом міністрів розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й знизити її до рівня 8247 грн за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).