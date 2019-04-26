Смолій назвав умову зміни менеджменту Нацбанку

Про це у відеокоментарі заявив голова НБУ Яків Смолій, повідомляє БІЗНЕС.

"Я хочу звернути увагу, що сьогодні Закон ( Про Нацбанк, - ред.) прописаний таким чином, де збалансовані всі важелі і противаги, щоб Нацбанк працював як незалежна інституція. Для цього є право президента вносити до Верховної Ради кандидатуру (голови Нацбанку, - ред.), його затверджувати. І передбачений термін 7 років. Є умови, за яких голова Нацбанку призначає заступників - вони призначаються Радою Національного банку. Водночас Рада Нацбанку формується з чотирьох представників, які подає Верховна Рада, і чотирьох представників від президента", - пояснив Смолій.

Крім того, за його словами, контроль за діяльністю Нацбанку регулюється окремим положенням. "Тому інформація чи спроби сьогодні впливати на керівництво Нацбанку, в першу чергу, повинні здійснювати на підставі Закону, яким регулюється діяльність Нацбанку", - зауважив глава регулятора.

Нагадаємо, 22 квітня обраний президент України Володимир Зеленський заявив, що не має наміру назначати свого главу Національного банку.

Додамо, що згідно зі ст. 18 закону "Про Національний банк України", глава НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента на 7 років. При цьому зміна президента не є підставою для звільнення глави НБУ.

Яків Смолій був призначений на посаду глави Нацбанку 15 березня 2018 року.