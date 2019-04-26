Адвокат розповів про зв'язок Зеленського з бізнес-імперією Коломойського

Про це в інтерв`ю "Українській правді" та "Новому времени" заявив адвокат Коломойського, який веде справу "ПриватБанку", та соратник Зеленського Андрій Богдан, повідомляє БІЗНЕС.

"Володимир Зеленський не є частиною якоїсь імперії чи бізнес-імперії, чи якихось суспільних відносин когось до когось Коломойського. Це абсолютно різні речі і в них абсолютно різні погляди на ті чи інші моменти законодавства, суспільного життя, побудови держави. Точно вам скажу, що їхнє спілкування не є спілкуванням начальника і якогось робітника. Це не є спілкування двох партнерів чи якихось людей, які мають домовленості про спільні дії. Я в цьому впевнений, тому що я маю честь бути адвокатом обох", - запевнив адвокат.

Він також повідомив, що Коломойський вперше повірив у ймовірність перемоги Зеленського на виборах восени 2018 року. "Мої розмови з ним (Коломойським, - ред.) зводилися до того, що він як людина старшого покоління завжди вважав політику і політологію такою академічною наукою, в яку не можна грати, якщо в тебе немає статусу академіка. Десь, можливо, у жовтні, скоріше в листопаді він, мабуть, повірив, що це (рейтинг Зеленського, - ред.) може бути стартовою площадкою для парламентських виборів. Але у виграш він, по-моєму, не вірив ніколи. У виграш Володимира Зеленського", - додав Богдан.

Нагадаємо, 19 квітня під час виборчих дебатів з чинним президентом України Петром Порошенком Володимир Зеленський заявив, що є "вільною людиною" і ні від кого не залежить, в тому числі від Ігоря Коломойського."вільною людиною" і ні від кого не залежить, в тому числі від Ігоря Коломойського.