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П'ятниця, 26 квітня 2019 11:18

Ахметов заволодіє ще двома обленерго

Ахметов заволодіє ще двома обленерго

Aнтимонопольний комітет Укрaіни дозволив компaнії "ДТЕК Нафтогaз", яка належить олігaрху Рінaту Aхметову, придбати у комапнії VS Energy контрольні пaкети акцій АТ "Одесaобленерго" та ПрАТ "Київобленерго".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Антипомнопольного комітету України (АМКУ).

У відомстві наголосили, що компанії дозволили придбати акції цих обленерго "за жорсткої умови виконання зобов’язань, які нівелюватимуть можливий негативний вплив на ринки електричної енергії".

"Суть концентрації полягає в придбанні групою ДТЕК ще двох електророзподільних компаній. Враховуючи, що ринок розподілу електроенергії є природною монополією і перебуває у сфері державного регулювання, дана концентрація не впливає ні на сам ринок, ні на умови діяльності на ньому. Водночас, будь-яка монополія, а насамперед природня, завжди створює ризик зловживання. І цей ризик може зрости, коли власником природної монополії є вертикально-інтегрована компанія", - зазначили в АМКУ.

До основних потенційних ризиків Комітет відносить:

-  перекладення частини витрат з виробництва чи постачання електроенергії на послуги з її розподілу, що може надати власнику конкурентну перевагу у вигляді кращої цінової пропозиції при продажі електроенергії;

-  надання необгрунтованих переваг своїм же виробникам при купівлі електроенергії для покриття технологічних витрат;

-  створення перешкод доступу до систем розподілу електроенергії компаніям, які не входять до групи ДТЕК.

"Також внаслідок концентрації можливе збільшення голосів ДТЕКу в органах управління Оптового ринку електроенергії, що загрожує блокуванням роботи як Загальних зборів ОРЕ, так і Ради організації", - повідомили в АМКУ.

За оцінками ЗМІ, після цієї покупки група Ахметова перевищила поріг 35% на ринку постачання електроенергії, що є ознакою монополії.

Додамо, що відповідно до Закону України "Про захист економічної конкуренції" монопольним (домінуючим) становищем господарюючого суб'єкта може бути визнано в тому випадку, якщо його частка на ринку перевищує 35%.

 

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Рубрика: Новини
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