Адвокат Коломойського дав оцінку справі "ПриватБанку"

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського, який веде справи "ПриватБанку", та соратник обраного президента Володимира Зеленського Андрій Богдан стверджує, що націоналізація фінустанови була вчинена з великими порушеннями закону.

Про це він заявив у інтерв`ю "Українській правді" та "Новому времени", повідомляє БІЗНЕС.

"Я не дуже можу вам багато чого розповісти, тому що це закривається адвокатською таємницею. Я не знаю економічних нюансів цієї справи, я не є фінансистом, банківським діячем і не можу оцінити цього масиву інформації з точки зору економіки.

Але з точки зору юриспруденції ця схема націоналізації була вчинена з великими порушеннями закону. Для мене особисто не зрозуміло, чому, маючи абсолютно легальну юридичну ситуацію, схему, її не використали, а використали схему, яка точно не має нічого спільного з законодавством України", - сказав Богдан.

Він припустив, що у діючої на сьогоднішній момент влади могли були для цього "якісь мотиви, якісь розмови і якісь домовленості з колишніми акціонерами". "Але я не був присутнім на цих домовленостях. З точки зору юриспруденції, так, це була незаконна процедура. З точки зору моралі і фінансів, я не можу дати цьому оцінку", - зазначив адвокат.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

26 квітня стало відомо, що Коломойський подав до Господарського суду Києва п`ять нових позовів до Національного банку України та "ПриватБанку".подав до Господарського суду Києва п`ять нових позовів до Національного банку України та "ПриватБанку".

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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