Коломойський подав ще 5 позовів до "ПриватБанку" та Нацбанку

Бізнесмен Ігор Коломойський подав п`ять нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Про це свідчать дані реєстру судових справ Господарського суду Києва, повідомляє БІЗНЕС.

Згідно з графіком судових засідань, розгляд цих позовів запланований на 10, 22 і 23 травня.

За даними джерел "НВ Бізнес", у позовах Коломойський оскаржує п'ять кредитних договорів і особисте поручительство по ним.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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