Україна припинила транзит бракованої російської нафти

Про це повідомила прес-служба компанії у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

"Таке рішення компанія, зокрема, ухвалилаа керуючись угодою про надання послуг з транспортування нафти територією України. Відповідно до умов цього договору, "Укртранснафта" має право зупинити прийом російської нафти, якщо сировина не відповідає якісним показникам. Усі матеріальні збитки покладаються на сторону, яка не дотрималася виконання своїх обов’язків", - пояснили в "Укртранснафті".

У компанії також додали, що змушені вдатися до таких дій у зв’язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-здавальній дільниці "Будковце" (Словаччина) та через відсутність вільних резервуарів на приймально-здавальній дільниці нафти "Фенешлітке" (Угорщина).

Нагадаємо, 23 квітня у "Білоруській нафтовій компанії" заявили, що призупиняють експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через неякісну російську нафту.

25 квітня в "Укртранснафті" не виключили припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту з Росії. Згодом стало відомо, що Словаччина, Польща та Німеччина припиняють транзит російської нафти.