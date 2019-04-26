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П'ятниця, 26 квітня 2019 09:41

У Нацбанку спрогнозували кількість банків, які підуть з ринку

У Нацбанку спрогнозували кількість банків, які підуть з ринку

У поточному році банківський ринок України доведеться покинути фінустановам, які не захистять свої бізнес-плани.

Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на finclub.

За її словами, основною проблемою для невеликих банків залишається відсутність стратегії розвитку і, як результат, нежиттєздатність бізнес-моделі. "Ще одне важливе питання - джерело коштів для підтримки капіталу банку", - зазначила Рожкова.

Нацбанк планує проаналізувати бізнес-плани і бізнес-моделі банків в рамках комплексної оцінки за системою SREP. Ця система включає в себе аналіз чотирьох основних компонентів: життєздатності і стійкості бізнес-моделі, якості корпоративного управління, ризиків капіталу і ризиків ліквідності.

"На жаль, серед 40 середніх і невеликих банків більш ніж у 20 фінустанов оцінки виявилися незадовільними (за підсумками 2018 року,  - ред.)", - заступник глави Нацбанку.

Банки, які не зможуть підтвердити стійкість і життєздатність своїх бізнес-моделей, будуть змушені покинути ринок добровільно (здача ліцензії) або за допомогою регулятора (визнання банків неплатоспроможними).

Нагадаємо, у квітні поточного року в Україні ліквідували ПАТ "Комерційний банк "Даніель".

Додамо, що у грудні 2018 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомив, що у 2019 році планує завершити ліквідацію більше 40 банків. Йдеться про фінансові установи, які були передані в управління Фонду під час кризи 2014-2016 років.

 

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Рубрика: Новини
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