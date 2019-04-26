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П'ятниця, 26 квітня 2019 09:16

Європа відмовляється від неякісної російської нафти

Європа відмовляється від неякісної російської нафти

Словаччина, слідом за Білоруссю, Польщею та Німеччиною, припинила транзит неякісної російської нафти.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на словацьке видання aktuality.sk.

Повідомляється, що з 25 квітня транзит російської нафти припинив словацький оператор нафтопроводу "Дружба" Transpetrol. У компанії зазначили, що транзит припинено до моменту, поки не будуть вжиті адекватні заходи для коригування параметрів транспортованої нафти.

Також від купівлі російської нафти відмовися нафтопереробний завод Slovnaft.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі заявили про різке погіршення якості російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Через це було пошкоджено дороге устаткування на Мозирському нафтопереробному заводі.

23 квітня у "Білоруській нафтовій компанії" заявили, що призупиняють експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через неякісну російську нафту.

25 квітня в "Укртранснафті" не виключили припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту з Росії.

 

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Рубрика: Новини
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