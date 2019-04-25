Рада дала старт "зеленим" аукціонам

Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект №8449-д про перехід до системи аукціонів з підтримки проектів відновлювальної енергетики (ВДЕ).

Відповідний законопроект підтримав 251 народний депутат, повідомляє БІЗНЕС.

"Україна хоч і з запізненням запроваджує цивілізовану європейську модель розвитку альтернативної енергетики і запровадить з липня 2019 року аукціони. Зелений тариф буде встановлюватися на конкурентних торгах і це має зменшувати його вартість в ринковий спосіб. Це великий плюс до стійкої альтенативної енергетики і здорових публічних фінансів", - прокоментувала рішення міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook.

За її словами, відтепер "Екобанк-Укргазбанк" зможуть залучати більше ресурсів між міжнародних партнерів та ще більше фінансувати раціональну зелену енергетику.

Так, цим законом вносяться зміни до низки законів України. Вони передбачають, що починаючи з 1 січня 2020 року отримання підтримки для суб’єктів господарювання, які реалізують у сфері ВДЕ проекти певної величини є можливим виключно за умови участі таких суб’єктів в аукціоні з розподілу квоти підтримки та їх перемоги.

Окремо визначаються розміри проектів, які повинні йти на аукціони, порядок їх проведення та визначення переможця.

Щодо рівня "зеленого" тарифу для різних видів ВДЕ, Законом передбачено у 2020 році зниження рівня "зеленого" тарифу для СЕС на 25% з подальшим зменшенням ще на 2,5% кожного року протягом трьох років та для ВЕС зменшення рівня тарифу на 10% з подальшим зменшенням ще на 1,5% кожного року протягом трьох років.

Згідно із законом, існуюча система підтримки "зеленими" тарифами діятиме до 2030 року.

"Перевагою нової системи підтримки перед існуючою системою "зелених" тарифів є більш тривалий строк підтримки (20 років з дати введення об’єкту ВДЕ в експлуатацію), гарантований викуп у виробників всього обсягу відпущеної електричної енергії за ціною, яка буде визначена за результатами аукціону (аукціонна ціна)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, наприкінці 2018 року Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №8449-д щодо нової системи підтримки ВДЕ.