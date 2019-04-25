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Четвер, 25 квітня 2019 17:44

Суд відмовився розблокувати конкурс на посаду головного митника

Суд відмовився розблокувати конкурс на посаду головного митника

Суддя Окружного адміністративного суду Києва відмовив в оскарженні рішення столичного адмінсуду про призупинення конкурсу з відбору керівника Державної митної служби (ДФС).

Про це повідомила міністр фінансів України Оксана Маркарова у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

"Суддя адмінсуду сьогодні відмовив у скасуванні постанови в забезпеченні позову щодо заборони конкурсу на голови митниці. Таким чином, поки конкурс залишається призупиненим відповідно до рішення комісії. Будемо апелювати та боротися далі за створення прозорої та професійної митниці", - написала Маркарова.

 

Нагадаємо, 17 квітня Окружний адміністративний суд Києва заборонив Комісії з питань вищого корпусу державної служби проводити конкурс проводити конкурс на посаду голови ДФС, який раніше оголосив Кабінет міністрів. 

У зв`язку з цим 23 квітня Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс до скасування відповідної ухвали.

 

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Рубрика: Новини
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