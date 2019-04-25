В Україні запускають "пілот" розумної дороги з 5G-покриттям

В Україні дали старт реалізації пілотного проекту з інтеграції технології 5G в українські дороги для підвищення якості та безпеки транспортного руху.

Як повідомляє БІЗНЕС, сьогодні, 25 квітня, відбулося офіційне відкриття центру моніторингу безпеки руху, де презентували зазначений проект та on-line функціонування системи.

"Пілот" реалізують Мінінфраструктури України спільно з Vodafone і Nokia. В якості тестового майданчику обрали 21-й км Дніпровського шосе.

За даними міністерства, тестування і збір даних за допомогою мережі LTI триватиме протягом двох місяців, а вже з другого півріччя 2019-за допомогою 5G.

У рамках другого етапу планується покриття окремо взятої траси, третя фаза – це повномасштабний проект, який передбачає покриття новітніми технологіями всіх автошляхів України міжнародного значення.

Нагадаємо, 19 квітня міністр інфрастуктури України Володимир Омелян повідомив про підписання меморандуму з міжнародними партнерами, а саме компанією Nokiа, який передбачає співпрацю в реалізації пілотного проекту "Інтернет речей на дорогах на базі технології зв’язку п’ятого покоління 5G".