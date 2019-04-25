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Четвер, 25 квітня 2019 16:35

У Києві фіксують повернення "докризових" ставок офісної оренди

У Києві фіксують повернення &quot;докризових&quot; ставок офісної оренди

За перші три місяці 2019 року максимальна ставка оренди, характерна для класу А в ЦДР, збільшилася на 6%, – до 32 доларів за квадратний метр на місяць (без урахування ПДВ і операційних витрат).

 Про це свідчать дані Конфедерації будівельників України (КБУ) та компанії JLL, повідомляє БІЗНЕС.

"Тим самим показник впритул наблизився до значення п'ятирічної давнини", - констатують експерти.

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Також повідомляється, що у класі В орендні ставки також збільшилися: їх верхня межа, характерна для Подолу, зросла до 25 доларів за квадратний метр на місяць.

"Збільшення ставок оренди спостерігається на всіх субринках і у всіх класах, що обумовлено порівняно малою часткою вільних площ - вона ніде не перевищує 10%", - зазначають експерти.

Середня по ринку частка вільних площ за підсумками 1-го кварталу склала 7,2%, зменшившись на 0,4 процентних пункти  за квартал і на 3,4 пункти  за рік.

"Ми очікуємо подальшого зниження вакантності, хоча і не такого значного. З одного боку, низький обсяг введення, який спостерігався на ринку від 2015 року, і стійкий попит сприяють поглинанню площ в існуючих будинках, з іншого - зростаючі орендні ставки стримують активність орендарів", – коментує керівник відділу офісних площ компанії JLL Олександр Глобін.

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За даними КБУ, обсяг угод на офісному ринку Києва в першому кварталі склав 22,5 тис. квадратних метрів, що нижче довгострокових квартальних значень. "Перші три місяці року завжди характеризуються порівняно невеликим обсягом поглинання, а в поточному році ситуація ускладнюється через малий вибір вільних площ. При цьому основним джерелом попиту на офіси залишаються IT-компанії, на які припадає близько половини всіх угод оренди", – повідомив  Глобін.

Зазначається, що зменшення вакантності і зростання ставок оренди призвели до поступового зростання девелоперської активності. Хоча у першому кварталі нові об'єкти на ринку не з'явилися, аналітики JLL підвищили прогноз відкриття офісних центрів у Києві на 2019 рік.

Обсяг анонсованої пропозиції на поточний рік становить 76,7 тис. квадратних метрів, що є найбільшим значенням за останні п'ять років. Найбільшим із заявлених на 2019 рік проектів є БЦ Avenue53 (18,3 тис. кв. м).

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Рубрика: Новини
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