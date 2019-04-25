Білорусь частково "пустила" російський бензин в Україну

Білорусь частково відновила постачання світлих нафтопродуктів (бензин, гас, паливо для реактивних двигунів) в Україну і Польщу.

Про це йдеться в повідомленні "Білоруської нафтової компанії" (БНК), інформує БІЗНЕС.

"25 квітня почалося відвантаження світлих нафтопродуктів в Україну в обсягах, пропорційних зобов'язаннями, сформованим чинними контрактами", - повідомили в компанії.

Також зазначається, що на адресу українських покупців БНК поставить 32 тис. тонн дизельного палива і 10 тис. тонн бензину.

Водночас заступник голови концерну "Белнафтохім" Володимир Сизов повідомив журналістам, що через отримання неякісної нафти з Росії і зупинку поставок на територію України і Польщі компанія втратила близько 100 млн доларів.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі заявили про різке погіршення якості російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Через це було пошкоджено дороге устаткування на Мозирському нафтопереробному заводі.

23 квітня у "Білоруській нафтовій компанії" заявили, що призупиняють експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через неякісну російську нафту.

25 квітня в "Укртранснафті" не виключили припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту.в "Укртранснафті" не виключили припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту.