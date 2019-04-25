Українцям прогнозують чергове підвищення ціни на газ

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, повідомляє БІЗНЕС.

"Світові ціни на газ знаходяться на досить низькому рівні, близько 170 доларів за тисяч кубометрів. За нашим прогнозом, середня ціна в цьому році буде набагато вище, але нижче, ніж ми закладали спочатку, близько 250 доларів... Це означає, що восени тарифи зростуть на 15%", - прогнозує Сологуб.

Водночас, він зауважив, що враховуючи зміну прогнозу Нацбанку щодо світових цін, у 2020 році тарифи на газ зростуть не на 17%, як очікувалося, а на 7%.

Нагадаємо, 23 квітня НАК "Нафтогаз України" спільно з Кабінетом міністрів розробили новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й знизити її до рівня 8247 грн за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).