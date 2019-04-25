Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 25 квітня 2019 14:45

Нацбанк вперше за два роки знизив облікову ставку

Нацбанк вперше за два роки знизив облікову ставку

Національний банк України знизив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Нацбанку. 

За даними регулятора, у березні поточного року споживча інфляція продовжила сповільнюватися - до 8,6% в річному вимірі, що відповідало попереднім прогньому прогнозу НБУ.

Базова інфляція знизилася навіть стрімкіше, ніж очікувалося раніше (до 7,6%). "Це свідчить про те, що фундаментальний інфляційний тиск на початку року продовжив послаблюватися", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що цьому сприяла жорстка монетарна політика, яка стала однією з причин зміцнення курсу гривні. Це, у свою чергу, позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою.

Крім того, у Нацбанку констатують, що не зважаючи на вибори, на фінансовому ринку України зберігається сприятлива ситуація, а інфляційні очікування населення, бізнесу, банків і фінансових аналітиків продовжують поліпшуватися.

Нагадаємо, 14 березня 2019 року Нацбанк зберіг обілкову ставку на рівні 18% річних.

Додамо, що востаннє регулятор знижував облікову ставку майже два роки тому - в травні 2017 року, після чого зберігав або підвищував її.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 124 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « Moody's попереджає Україну про високі геополітичні ризики Українцям прогнозують чергове підвищення ціни на газ »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.