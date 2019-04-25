Нацбанк вперше за два роки знизив облікову ставку

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Нацбанку.

За даними регулятора, у березні поточного року споживча інфляція продовжила сповільнюватися - до 8,6% в річному вимірі, що відповідало попереднім прогньому прогнозу НБУ.

Базова інфляція знизилася навіть стрімкіше, ніж очікувалося раніше (до 7,6%). "Це свідчить про те, що фундаментальний інфляційний тиск на початку року продовжив послаблюватися", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що цьому сприяла жорстка монетарна політика, яка стала однією з причин зміцнення курсу гривні. Це, у свою чергу, позначилося на цінах імпортованих товарів і товарів зі значною імпортною складовою.

Крім того, у Нацбанку констатують, що не зважаючи на вибори, на фінансовому ринку України зберігається сприятлива ситуація, а інфляційні очікування населення, бізнесу, банків і фінансових аналітиків продовжують поліпшуватися.

Нагадаємо, 14 березня 2019 року Нацбанк зберіг обілкову ставку на рівні 18% річних.

Додамо, що востаннє регулятор знижував облікову ставку майже два роки тому - в травні 2017 року, після чого зберігав або підвищував її.