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Четвер, 25 квітня 2019 14:28

Moody's попереджає Україну про високі геополітичні ризики

Moody&#039;s попереджає Україну про високі геополітичні ризики

Аналітики з міжнародного рейтингового агентства Moody's вважають, що геополітичні ризики в Україні залишаться підвищеними навіть після виборів нового президента через продовження конфлікту на Донбасі.

 Про це йдеться в доповіді Moody's, інформує БІЗНЕС.

"В обраного президента немає парламентської бази, його обмежена політична платформа і його зв'язки з вигнаним олігархом Ігорем Коломойським висувають на передній план певну політичну невизначеність, але ми як і раніше очікуємо від нього "широкої наступності політики" (Петра Порошенка) в найближчі роки", - відзначають експерти.

На їхню думку, обраний президент Володимир Зеленський продовжить співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, в тому числі з МВФ. При цьому аналітики вважають малоймовірною зміну основних напрямків зовнішньої і оборонної політики країни.

Крім того, автори доповіді зазначають, що серйозною перепоною для економічної реформи в Україні після виборів може стати можливе втручання нового президента в питання націоналізації "ПриватБанку". Але, за їх прогнозами, ймовірність такого сценарію невисока.

Нагадаємо, у грудні 2018 року міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг емітента і облігацій уряду України до Caa1 до Caa2, змінивши прогноз з позитивного на стабільний.

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Рубрика: Новини
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