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Четвер, 25 квітня 2019 13:37

Україна може зупинити транзит "бракованої" російської нафти до Європи

Україна може зупинити транзит &quot;бракованої&quot; російської нафти до Європи

"Укртранснафта" поки продовжує транзит південною гілкою магістрального нафтопроводу "Дружба" російської нафти в обсязі 40 тис. тон на добу.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу компанії.

Водночас в "Укртранснафті" не виключають припинення транзиту нафти до Європи "Південною Дружбою", якщо Угорщина та Словаччина відмовляться приймати неякісну нафту.

"Разом з тим наголошуємо, що за якість нафти несе відповідальність країна-постачальник. Зазначимо, що проведення лабораторних досліджень для визначення показників якості транспортованої нафти не регламентоване для компаній, що здійснюють її транспортування нафтопроводами", - заявили в компанії.

Нагадаємо, нещодавно у Білорусі заявили про різке погіршення якості російської експортної суміші Urals, що надходить транзитом на ділянку магістрального нафтопроводу ВАТ "Гомельтранснафта Дружба". Через це було пошкоджено дороге устаткування на Мозирському нафтопереробному заводі.

23 квітня у "Білоруській нафтовій компанії" заявили, що призупиняють експорт світлих нафтопродуктів до України, Польщі та країн Балтії через неякісну російську нафту.

 

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Рубрика: Новини
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