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Четвер, 25 квітня 2019 12:07

Рада дала шанс "промисловому безвізу"

Рада дала шанс &quot;промисловому безвізу&quot;

Верховна Рада України підтримала у першому читанні закон про "промисловий безвіз".

 За відповідний законопроект №10183 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації актів законодавства Європейського союзу у сфері технічного регулювання" проголосував 241 народний депутат, повідомляє БІЗНЕС.

Документ передбачає адаптацію національного законодавства в частині технічних регламентів та оцінки відповідності до законодавства ЄС, узгодження між собою окремих норм деяких законодавчих актів, удосконалення норм діючих законодавчих актів для їх належного застосування.

Ухвалення закону є необхідною умовою для реалізації положень Угоди  про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого боку. Зокрема, документ дозволить остаточно вирішити Європейською комісією питання щодо укладення з Україною Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угоди АСАА), відповідно до якої українські результати випробувань та сертифікації продукції будуть визнаватись на європейському рівні.

"Це значно спростить доступ української продукції на міжнародні та європейські ринки за рахунок усунення необхідності проходження подвійних процедур сертифікації та випробувань в українських та європейських органах з оцінки відповідності", - йдеться пояснювальній записці.

Автори документу зазначають, що вказаний законопроект дозволить створити умови для подальшого усунення технічних бар’єрів в торгівлі промисловими товарами між Україною та ЄС, а також позитивно вплинути на дерегуляцію та покращити бізнес-клімат у країні.

Нагадаємо, 25 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про "промисловий безвіз". Це альтернативний варіант проваленого наприкінці лютого проекту.

Довідка: Угода АСАА - це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейській, що дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні, а не їхати в ЄС у пошуках офіційного представника (резидента ЄС), який може тримати цей сертифікат.

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Рубрика: Новини
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