Бізнесмен Хмельницький дав п`ять порад Зеленському

Застновник інвестиційної групи UFuture, учасник платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського з листом, в якому дав п`ять порад для перезавантаження економіки країни.

Відповідного листа бізнесмен оприлюднив у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

"Скористався нагодою, щоб дати рекомендації щодо необхідних кроків з точки зору українських підприємців – для реального перезавантаження економіки країни", - зазначив бізнесмен.

"Вам доведеться припуститися всіх помилок людини, яка вперше опинилася у політиці та взяла на себе таку відповідальність. Будьте готові до того, що радники та спеціалісти накоять багато "добра" без вашого відома. Тож бажаю вам розпочинати з мудрих та виважених кадрових рішень", - йдеться у зверненні Хмельницького до Зеленського.

Бізнесмен вважає, що новообраному президенту варто приділити увагу наступним п`яти пунктам:

Приділити увагу освіті.

Без реформи освіти не буде стрімкого економічного розвитку. Спонукати підприємництво.

Підприємець має бути найпочеснішою професією у країні на рівні з медиками й освітянами. Захистити національного виробника.

Маємо відчувати гордість за українські бренди, що підкорили світові ринки. Реформувати судову систему.

Верховенство права – запорука захисту інвестицій і майна кожного. Підтримати IT-сектор.

Україна має увійти в топ-10 IT-країн світу.

Нагадаємо, 22 квітня Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від новообраного президента України у перші ж місяці роботи.