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Четвер, 25 квітня 2019 11:14

Бізнесмен Хмельницький дав п`ять порад Зеленському

Бізнесмен Хмельницький дав п`ять порад Зеленському

Застновник інвестиційної групи UFuture, учасник платформи БІЗНЕС100 Василь Хмельницький звернувся до новообраного президента Володимира Зеленського з листом, в якому дав п`ять порад для перезавантаження економіки країни.

 Відповідного листа бізнесмен оприлюднив у Facebook, повідомляє БІЗНЕС

"Скористався нагодою, щоб дати рекомендації щодо необхідних кроків з точки зору українських підприємців – для реального перезавантаження економіки країни", - зазначив бізнесмен.

"Вам доведеться припуститися всіх помилок людини, яка вперше опинилася у політиці та взяла на себе таку відповідальність. Будьте готові до того, що радники та спеціалісти накоять багато "добра" без вашого відома. Тож бажаю вам розпочинати з мудрих та виважених кадрових рішень", - йдеться у зверненні Хмельницького до Зеленського.

Бізнесмен вважає, що новообраному президенту варто приділити увагу наступним п`яти пунктам:

  1. Приділити увагу освіті.
    Без реформи освіти не буде стрімкого економічного розвитку.
  2. Спонукати підприємництво.
    Підприємець має бути найпочеснішою професією у країні на рівні з медиками й освітянами.
  3. Захистити національного виробника.
    Маємо відчувати гордість за українські бренди, що підкорили світові ринки.
  4. Реформувати судову систему.
    Верховенство права – запорука захисту інвестицій і майна кожного.
  5. Підтримати IT-сектор.
    Україна має увійти в топ-10 IT-країн світу.

Нагадаємо, 22 квітня Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від новообраного президента України у перші ж місяці роботи.

 

 

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Рубрика: Новини
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