Бізнесмен Хмельницький дав п`ять порад Зеленському

Відповідного листа бізнесмен оприлюднив у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.
"Скористався нагодою, щоб дати рекомендації щодо необхідних кроків з точки зору українських підприємців – для реального перезавантаження економіки країни", - зазначив бізнесмен.
"Вам доведеться припуститися всіх помилок людини, яка вперше опинилася у політиці та взяла на себе таку відповідальність. Будьте готові до того, що радники та спеціалісти накоять багато "добра" без вашого відома. Тож бажаю вам розпочинати з мудрих та виважених кадрових рішень", - йдеться у зверненні Хмельницького до Зеленського.
Бізнесмен вважає, що новообраному президенту варто приділити увагу наступним п`яти пунктам:
- Приділити увагу освіті.
Без реформи освіти не буде стрімкого економічного розвитку.
- Спонукати підприємництво.
Підприємець має бути найпочеснішою професією у країні на рівні з медиками й освітянами.
- Захистити національного виробника.
Маємо відчувати гордість за українські бренди, що підкорили світові ринки.
- Реформувати судову систему.
Верховенство права – запорука захисту інвестицій і майна кожного.
- Підтримати IT-сектор.
Україна має увійти в топ-10 IT-країн світу.
Нагадаємо, 22 квітня Європейська Бізнес Асоціація оприлюднила 7 першочергових кроків, яких очікує бізнес від новообраного президента України у перші ж місяці роботи.