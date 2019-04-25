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Четвер, 25 квітня 2019 10:30

Гонтарева озвучила сценарій для "ПриватБанку" у разі денаціоналізації

Гонтарева озвучила сценарій для &quot;ПриватБанку&quot; у разі денаціоналізації

Екс-голова Національного банку України Валерія Гонтарева вважає "повним беззаконням" рішення суду про незаконність націоналізації "ПриватБанку".

Про це вона заявила в інтерв’ю "Радіо Свобода", інформує БІЗНЕС.

"Повне беззаконня. У разі скасування націоналізації буде реституція (поновлення порушених майнових прав, приведення їх до стану, що існував на момент вчинення дії, якою заподіяно шкоди – ред.), і держава забере влиті в банк 155 мільярдів гривень, після чого банк буде негайно визнаний неплатоспроможним і буде ліквідований", - сказала Гонтарева.

Вона висловила сподівання, що такого сценарію (денаціоналізації, - ред.) ніхто не допустить. "Бо це просто фінансовий колапс. Тож вірю, що правда переможе", - резюмувала екс-глава НБУ.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації. 

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

 

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Рубрика: Новини
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