Передплата Бізнес 2019 - 3
Платформа Бізнес 100 Доктрина економічної безпеки України
КОЛЕКТИВНЕ ДІЛОВЕ МЕДІА
Четвер, 25 квітня 2019 10:00

Названо держкомпанії, яким влаштують стрес-тестування

Названо держкомпанії, яким влаштують стрес-тестування

На трьох державних компаніях України найближчим часом проведуть стрес-тестування.

Про це БІЗНЕСу повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Зокрема, йдеться про компанії НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю" та "Енергоатом".

"Моделями стрес-тестування передбачається здійснення прогнозування показників фінансово-господарської діяльності компаній на середньострокову перспективу та визначення впливу на показники державного бюджету", - пояснили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що у подальшому планується розробка відповідних моделей для інших суб’єктів господарювання.

Стрес-тестування Мінфін проводитиме за участю суб’єктів господарювання щорічно після складання суб’єктами господарювання річної фінансової звітності.

Нагадаємо, 22 квітня Міністерство фінансів України повідомило, що спільно з МВФ розробило моделі проведення стрес-тестування діяльності державних компаній.

Поділитись у Facebook Стати співінвестором Придбати журнал
Прочитано 102 раз
Рубрика: Новини
Теги

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « У п`яти банках зафіксували підозрілі операції на 3,7 млрд грн Гонтарева озвучила сценарій для "ПриватБанку" у разі денаціоналізації »
Авторизуйтесь, чтобы получить возможность оставлять комментарии
Наверх

f6d2bb025b0005c13233679a32583a0d XL

Придбати 1 номер

X

200 грн

Кількість екземлярів:

 
НОВИНИ компаній
ДІЛОВИЙ календар
« April 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест з найцікавішими та актуальними матеріалами.