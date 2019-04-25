Названо держкомпанії, яким влаштують стрес-тестування

Про це БІЗНЕСу повідомили у прес-службі Міністерства фінансів України.

Зокрема, йдеться про компанії НАК "Нафтогаз України", "Укрзалізницю" та "Енергоатом".

"Моделями стрес-тестування передбачається здійснення прогнозування показників фінансово-господарської діяльності компаній на середньострокову перспективу та визначення впливу на показники державного бюджету", - пояснили в міністерстві.

У відомстві зазначили, що у подальшому планується розробка відповідних моделей для інших суб’єктів господарювання.

Стрес-тестування Мінфін проводитиме за участю суб’єктів господарювання щорічно після складання суб’єктами господарювання річної фінансової звітності.

Нагадаємо, 22 квітня Міністерство фінансів України повідомило, що спільно з МВФ розробило моделі проведення стрес-тестування діяльності державних компаній.