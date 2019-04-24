У п`яти банках зафіксували підозрілі операції на 3,7 млрд грн

Національний банк України (НБУ) у першому кварталі поточного року надав правоохоронним органам відомості про підозрілі операції в п`яти банках, які можуть свідчити про організовану злочинну діяльність.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу регулятора.

У Нацбанку зазначили, що ці дані були отримані під час здійснення перевірок з питань фінансового та валютного моніторингу.

Так, за результатами перевірок НБУ направив правоохоронцям та Національному антикорупційному бюро України 4 листи з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів 5 банків на загальну суму понад 3,7 млрд грн. Ще один лист містить інформацію про банк щодо обсягів експортних операцій його клієнтів (понад 16 млрд грн) та можливого ненадходження виручки за експортовану продукцію.

Зокрема, за результатами валютного нагляду Нацбанк повідомив правоохоронні органи про масштабні фінансові операції клієнтів одного банку на загальну суму понад 340,7 млн грн та 105,6 млн доларів США. "Здебільшого надана до правоохоронних органів інформація стосувалася проведення клієнтами банків фінансових операцій, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переведенням) безготівкових коштів у готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, уникненням оподаткування", - повідомили у прес-службі регулятора.

За результатами фінансового моніторингу НБУ надавав спеціально уповноваженому органу інформацію, що "може бути пов’язана з підозрою у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванні тероризму та фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення".

Нагадаємо, на початку лютого 2019 року Комітет експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) у своєму звіті зазначив, що Україна є надійною юрисдикцією у питаннях боротьби з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також звернув увагу на високий рівень регуляторної та наглядової діяльності за банківським сектором.