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Середа, 24 квітня 2019 17:20

Україна опинилась у "підвалі" світового рейтингу відкритості для бізнесу

Україна опинилась у &quot;підвалі&quot; світового рейтингу відкритості для бізнесу

Україна посіла 71 місце з 80 країн в світовому рейтингу відкритих для бізнесу країн Best Countries Open for Business 2019.

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на сайт рейтингу.

У рейтингу, який ґрунтується на опитуванні підприємців, наголошується, що Україна перебуває між війною і миром, корупцією і реформами. При цьому Росія в цьому списку посіла передостаннє, 79-е місце. Респонденти звернули увагу на складність бюрократичних процедур і високий рівень корупції в цій країні.

Пальму першості вже другий рік поспіль зберігає Люксембург. За ним йдуть Швейцарія і Панама. Також у першій десятці опинилися Швеція, Данія, Сінгапур, Канада, Норвегія, Фінляндія, Таїланд.

Зазначається, що всього в опитуванні взяли участь більше 20 тисяч підприємців з 80 країн світу. Країни оцінюють за п'ятьма критеріями: прозорість взаємодії бізнесу і держави, рівень корупції, розмір податків, вартість виробництва і складність бюрократичних процедур.

Довідка: Рейтинг Best Countries Open for Business щорічно складається американським журналом US News & World Report. Його результати враховуються в рейтингу кращих країн світу, де 4 з 10 перших місць в 2019 році посіли держави ЄС - Німеччина, Велика Британія, Швеція і Франція.

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Рубрика: Новини
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