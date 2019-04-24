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Середа, 24 квітня 2019 16:45

В Україні вдвічі скоротили терміни розробки ДБН

В Україні вдвічі скоротили терміни розробки ДБН

Кабінет міністрів України схвалив постанову, яка передбачає скорочення термінів розробки державних будівельних норм (ДБН) майже у два рази.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, раніше проекти нових будівельних норм та зміни до них розроблялись півтора року (18 місяців), а відтепер усі процедури будуть займати до 10 місяців. 

Також урядовою постановою впроваджується врахування  громадської думки при розробці технічного завдання щодо ДБН, а також змістовних істотних умов, які визначаються за результатами обговорення та оприлюднення.

"Сьогодні процедура розробки ДБН ще достатньо забюрократизована і затягнута. Зараз базова організація спочатку формує ТЗ на розробку майбутнього ДБН, а вже потім це оприлюднюється на сайті і обговорюється з громадськістю, після чого вносяться пропозиції і ТЗ знову переробляється. Щоб не робити подвійну роботу і не витрачати зайвий час ми пропонуємо одразу разом з експертами, професіоналами та громадськістю визначати суттєві умови, тобто, те, для чого розробляється і на що спрямований майбутній ДБН, та на основі цього спільно і остаточно формувати ТЗ", - пояснив Парцхаладзе.

Нагадаємо, 4 квітня 2018 року Мінрегіонбуд затвердив нові ДБН щодо забудови територій.

Довідка: Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів відповідно до їх призначення.

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Рубрика: Новини
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