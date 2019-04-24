"Укрнафта" цього року планує дати більше нафти і газу

Компанія "Укрнафта" планує в 2019 році покращити виробничі показники видобутку нафти з конденсатом і газу завдяки позитивній динаміці першого кварталу.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії, пише БІЗНЕС.

"Укрнафта" продовжує нарощувати видобуток попри обмежені вже понад 4 роки інвестиційні можливості компанії та роботу на виснаженому фонді свердловин. Позитивній динаміці сприяють операції з інтенсифікації видобутку, оптимізація капітальних та поточних ремонтів, вивід свердловин з бездії, використання новітніх технологій та заміна критично зношеного обладнання", - зазначили в компанії.

За даними "Укрнафти", за підсумками січня-березня 2019 року видобуток нафти і газового конденсату зріс на 6,4%, а виробництво зрідженого газу знизилося на 1,9%. Цьому посприяло проведення у першому кварталі 41 капітального ремонту і операцій з інтенсифікації нафтових і газових свердловин, трьох операцій гідророзриву пласта і виведення з бездіяльності 65 нафтових свердловин.

Згідно з планами компанії на поточний рік, видобуток нафти з конденсатом очікується в обсязі 1,507 тис тонн, що на 4,1% більше показника 2018 року, газу — 1,129 млрд куб м (+ 4,3% до 2018 року).

Також "Укрнафта" працює над розширенням покриття дистанційного моніторингу свердловин, збільшивши їх до 171 свердловини.

Крім того, в компанії сподіваються, що реалізація рішення акціонерів щодо погашення історичного податкового боргу компанії коштами від продажу НАК "Нафтогаз" 4 млрд м3 газу відкриє шлях до збільшення інвестицій, модернізації виробничих активів та сталого зростання обсягів видобутку вуглеводнів.

Нагадаємо, що за результатами 2018 року "Укрнафта" сплатила більше 15 млрд гривень податків.