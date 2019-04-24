"ПриватБанк" хоче продати свою "європейську" дочку

Державний "ПриватБанк" збирається продати дочірню фінустанову в Латвії та мінімізувати діяльність філії на Кіпрі.

Про це повідомив голова правління держбанку Петро Крумханзл в інтерв'ю виданню LIGA, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми не беремо участі в управлінні латвійським "ПриватБанком". Знаю, що у будь-якому випадку наш пакет акцій буде продано. На Кіпрі у нас філіал — зараз ми йдемо до того, щоб мінімізувати його діяльність", — поінформував Крумханзл.

Нагадаємо, днями Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) з посиланням на звіт детективної агенції Kroll оприлюднив розслідування, в якому припустили, що 5,5 млрд доларів були виведені з України через філію фінустанови на Кіпрі.