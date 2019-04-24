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Середа, 24 квітня 2019 15:36

"ПриватБанк" хоче продати свою "європейську" дочку

&quot;ПриватБанк&quot; хоче продати свою &quot;європейську&quot; дочку

Державний "ПриватБанк" збирається продати  дочірню фінустанову в Латвії та мінімізувати діяльність філії на Кіпрі.

 Про це повідомив голова правління держбанку Петро Крумханзл в інтерв'ю виданню LIGA, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми не беремо участі в управлінні латвійським "ПриватБанком". Знаю, що у будь-якому випадку наш пакет акцій буде продано. На Кіпрі у нас філіал — зараз ми йдемо до того, щоб мінімізувати його діяльність", — поінформував  Крумханзл.

Нагадаємо, днями Центр дослідження корупції та організованої злочинності (Organized crime and corruption reporting project, OCCRP) з посиланням на звіт детективної агенції Kroll оприлюднив розслідування, в якому припустили, що 5,5 млрд доларів були виведені з України через філію фінустанови на Кіпрі.

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Рубрика: Новини
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