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Середа, 24 квітня 2019 15:29

Уряд вирішив "підставити плече" чотирьом авіапідприємствам

Уряд вирішив &quot;підставити плече&quot; чотирьом авіапідприємствам

Кабінет міністрів України розширив перелік підприємств галузі літакобудування, яким буде надаватися державна підтримка.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 24 квітня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зазначається, що урядова постанова передбачає включення до цього переліку чотирьох підприємств: ТОВ Науково-виробнича фірма "МС АВІА-ГРЕЙД", ТОВ "Науково-виробниче об’єднання "Авіа", ТОВ "Вінницький авіаційний завод", ТОВ "Інспецпром".

"Згідно з Законом "Про розвиток літакобудівної промисловості", підприємствам галузі літакобудування, що відповідають вимогам закону, передбачена державна фінансова підтримка збуту авіаційної техніки вітчизняного виробництва через механізм здешевлення кредитів шляхом часткової компенсації ставки за кредитами комерційних банків, залученими суб’єктами господарювання у національній валюті для закупівлі такої техніки", - пояснили в Кабміні.

Автори документу запевняють, що це рішення дозволить поповнити обігові кошти включеним до переліку підприємствам, залучити інвестиції  для оновлення і модернізації основних фондів та зміцнити економічний потенціал галузі в цілому.

Нагадаємо, згідно із вимогами Закону "Про розвиток літакобудівної промисловості", підприємства, що претендують на державну підтримку, повинні відповідати як мінімум двом із трьох вимог: здійснювати розробку, виробництво, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів, виконувати державне або оборонне замовлення на розробку, виробництво, ремонт авіаційної техніки та авіаційних двигунів та забезпечувати виконання Україною міжнародних зобов'язань з реалізації міжнародних контрактів з розробки, виробництва, ремонту авіаційної техніки та авіаційних двигунів.

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Рубрика: Новини
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