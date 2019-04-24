У "Приватбанку" запевняють, що "спокійно" пережили скандал

У "Приватбанку" запевняють, що гучні судові рішення та спровокований ними інформаційний шум не вплинули на роботу фінустанови.

Про це розповів голова правління держбанку Петро Крумханзл в інтерв'ю виданню LIGA, повідомляє БІЗНЕС.

За його словами, банк не зафіксував значного ажіотажу серед клієнтів — попит на готівку не перевищував звичайних 2,2 млрд грн в будні дні і 3,5 млрд — у вихідні. "Зараз вплив інформаційного фону був несуттєвим. Ми не вводили жодних лімітів і обмежень. Високоліквідні активи банку практично на 100% покривають всі зобов'язання", — сказав Крумханзл.

Він також зауважив, що рішення суду про скасування постанови Нацбанку про перелік пов'язаних з екс-власниками осіб ще не вступило в силу і буде оскаржене. "Але навіть у разі негативного сценарію, це рішення саме по собі не тягне за собою жодних наслідків для банку. Є також судові справи за позовами власників єврооблігацій, але це окрема категорія, абсолютно не залежить від результатів цього конкретного процесу в українському суді", — сказав голова правління держбанку.

Крім того, він впевнений, що повернення фінустанови колишнім власникам неможливий. "По-перше, банк поза політикою. А що стосується зміни власника, то ми неодноразово заявляли, що єдиним юридично і практично можливим шляхом виходу Мінфіну з числа акціонерів є продаж банку міжнародному інвестору. Це наша стратегічна мета...Незалежно від зовнішніх обставин моє ключове завдання — зробити так, щоб банк працював ідеально", — наголосив банкір.

Крумханзл також додав, "ПриватБанк" не збирається перевозити головний офіс з Дніпра до столиці, оскільки "для інноваційної компанії фізичне місцезнаходження не має великого значення".

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "ПриватБанку". У суді пояснили, що підставою для такого рішення були, в тому числі, недоведеність відповідачами підстав для віднесення фінустанови до категорії неплатоспроможних та порушення процедури її націоналізації.

Цей же суд ухвалив ще одне рішення щодо "ПриватБанку", яким повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому власнику банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd.

Одразу після цього Нацбанк та Міністерство фінансів України заявили про намір оскаржити рішення суду. У свою чергу, президент України Петро Порошенко попередив, що визнання незаконною націоналізацію "Приватбанку" загрожує країні дефолтом та новою економічною кризою.

19 квітня в МВФ заявили, що уважно стежать за ситуацією навколо фінустанови.

20 квітня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку, отриманими до входження держави в капітал.

Додамо, що за даними НБУ, клієнтами "ПриватБанку" є 22 млн українців.

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