В українських держпідприємств забиратимуть до 90% прибутку

Кабінет міністрів України підняв з 75% до 90% частку прибутку, яку державні унітарні підприємства та їх об'єднання мають перераховувати до державного бюджету.

Відповідне постанову уряд затвердив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС.

Таким чином, згідно з документом, 90% отриманого у 2019 році державними компаніями прибутку вони перерахують до бюджету у вигляді дивідендів. Ці дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 році.

Очікується, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд грн.

Також уряд зобов'язав компанії з державною часткою направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за минулий рік.

Крім того, за даними "РБК-Україна", вказаною постановою скасовано пільги щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для наступних суб'єктів:

- Адміністрація морських портів України;

- держпідприємства, установи та організації, які входять до сфери управління МЕРТ і здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;

- державні і казенні, унітарні протезно-ортопедичні підприємства, віднесені до сфери управління Мінсоцполітики;

- Міжнародний аеропорт "Бориспіль";

- ДП "Національний центр Олександра Довженка" і "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал".

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи це рішення, зазначив, що підвищення норми продиктовано законом про держбюджет на 2019 рік. Також він зауважив, що визначено механізм, який дозволить через бізнес-планування знижувати відрахування для конкретних підприємств, щоб вони могли втілювати свої інвестиційні програми.

Нагадаємо, у 2018 році прибуток найприбутковішої державної компанії НАК "Нафтогаз" знизився порівняно з 2017 роком на 64% до 13,6 млрд грн.