В українських держпідприємств забиратимуть до 90% прибутку

Відповідне постанову уряд затвердив на сьогоднішньому засіданні, повідомляє БІЗНЕС.
Таким чином, згідно з документом, 90% отриманого у 2019 році державними компаніями прибутку вони перерахують до бюджету у вигляді дивідендів. Ці дивіденди держкомпанії виплачуватимуть до бюджету у 2020 році.
Очікується, що цього року сума таких відрахувань складе близько 15,4 млрд грн.
Також уряд зобов'язав компанії з державною часткою направити на виплату дивідендів 50% чистого прибутку за минулий рік.
Крім того, за даними "РБК-Україна", вказаною постановою скасовано пільги щодо сплати до бюджету частини чистого прибутку та дивідендів для наступних суб'єктів:
- Адміністрація морських портів України;
- держпідприємства, установи та організації, які входять до сфери управління МЕРТ і здійснюють діяльність у сфері технічного регулювання, стандартизації, метрології та метрологічної діяльності;
- державні і казенні, унітарні протезно-ортопедичні підприємства, віднесені до сфери управління Мінсоцполітики;
- Міжнародний аеропорт "Бориспіль";
- ДП "Національний центр Олександра Довженка" і "Національний культурно-мистецький та музейний комплекс "Мистецький арсенал".
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, коментуючи це рішення, зазначив, що підвищення норми продиктовано законом про держбюджет на 2019 рік. Також він зауважив, що визначено механізм, який дозволить через бізнес-планування знижувати відрахування для конкретних підприємств, щоб вони могли втілювати свої інвестиційні програми.
Нагадаємо, у 2018 році прибуток найприбутковішої державної компанії НАК "Нафтогаз" знизився порівняно з 2017 роком на 64% до 13,6 млрд грн.