Бізнесмени закликають Гройсмана підписати постанову про дерегуляцію

Кабінет міністрів України досі не оприлюднив постанову "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" від 27 березня 2019 року, що гальмує введення її в дію. У зв`язку з цим народні депутати, бізнес-омбудсмени громадської організації "Бізнес-Варта" повторно звернулися до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням невідкладно підписати цей документ.

Відповідне звернення оприлюднене на сайті "Бізнес-варти", повідомляє БІЗНЕС.

За інформацією нардепів, при доопрацюванні постанови Мінекономрозвитком "з’явилися намагання корумпованих чиновників перешкодити публікації документу".

"Відтак бізнес-омбудсмени закликають Володимира Гройсмана терміново вжити усіх необхідних заходів, аби ввести у дію постанову в прийнятій урядом редакції", - йдеться у зверненні.

Окрім "Бізнес-Варти", відповідний лист підписали провідні компанії та бізнес-асоціації, а саме: Allseeds group, ТОВ "КОФКО АГРІ Ресорсіз Україна", Термінал "ЕВЕРІ", группа компаний "Трансшип", судноплавна компанія "Укрферрі", ПАТ "Миколаївський Комбінат Хлібопродуктів", АТ "РИСОІЛ С.А." , Морська палата України, Українська Зернова Асоціація, Українська аграрна конфедерація.

"Сподіваємось, що Кабінет міністрів продемонструє свою державницьку позицію. Адже підписання і публікація постанови "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" – це полегшення умов ведення підприємницької діяльності, підвищення позицій України в міжнародному рейтингу", - наголошують автори звернення.

Нагадаємо, 4 квітня Європейська Бізнес Асоціація звернулася до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням пришвидшити процедуру публікації постанови щодо дерегуляції господарської діяльності.

Довідка: Постанова Кабміну "Деякі питання дерегуляції господарської діяльності" від 27 березня 2019 року передбачає внесення змін до 16 інших постанов уряду.

Ці зміни мають на меті зменшення регуляторного тиску на бізнес, скасування зайвих адміністративних процедур, поліпшення інвестиційного клімату та імплементацію кращих міжнародних практик ведення бізнесу, відображених у рейтингу "Doing Business".