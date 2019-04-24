Уряд знайшов "рецепти" для захисту українського бізнесу

Про це заявив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду 24 квітня, повідомляє БІЗНЕС.

"Ми сформували більше 20 законів, які вплинуть на дві речі: на економічне зростання та на захист українського бізнесу", - сказав очільник уряду, не уточнивши, про які саме законопроекти йдеться.

Він також додав, що зараз перед Україною стоять інші виклики, зокрема, виплата державного боргу, який "навішували до 2014 року". "У нас є нові торгівельні та економічні війни, які роз`язує проти нас Росія. Це вимагає від нас правильних і професійних рішень, і ми їх знайдемо. Але для цього потрібна ефективна взаємодія українського парламенту, президента та уряду", - резюмував Гройсман.

Нагадаємо, на почату березня поточного року Кабмін ухвалив низку рішень, які зменшують тиск на бізнес:

- скасував 149 застарілих актів 1993-1997 років, які створюють правові колізії та зайве навантаження на бізнес;

- ініціював вдосконалення ліцензування господарської діяльності, а саме усунення бюрократичних перепон при використанні ліцензій.

- скасував обов’язкову вимогу ведення так званої "Книги скарг та пропозицій", що дозволяє щороку вивільняти 125 млн грн та направляти їх в розвиток бізнесу та внутрішній попит;

- затвердив критерії ризиковості підприємств для різних сфер, щоб перевіряльники приходили з перевірками лише в чітко визначений час та з чітко визначеними вимогами.