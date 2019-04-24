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Середа, 24 квітня 2019 11:53

"Третього разу не буде": Гройсман зробив попередження "Нафтогазу"

&quot;Третього разу не буде&quot;: Гройсман зробив попередження &quot;Нафтогазу&quot;

Прем`єр-міністр України Володимир Гройсман пригрозив ініцюювати звільнення менеджменту НАК "Нафтогаз" України, якщо він ефективно не виконуватиме свої зобов`язання.

 Про це він заявив на засіданні уряду 24 квітня, повідомляє БІЗНЕС.

"На минулому засіданні уряду я сказав про те, що якщо "Нафтогаз" не зменшить ціну на газ, виходячи з того, що ринкова ціна знизилася, то я запропоную звільнити голову правління "Нафтогазу". У понедідок НАК "Нафтогаз" заявив, що він мене почув. Вони зменшують з 1-го травня ціну на 300 грн за 1000 кубів", - сказав глава уряду.

Він також висловив сподівання, що це не останнє зниження, оскільки "ринки показують зниження". "І будемо далі дивитися, як "Нафтогаз" діятиме по відношенню до українських громадян. Але хочу наголосити, що перша епопея у нас була з контрактом, друга - з цінами на газ...Третього разу не буде. Якщо менеджмент "Нафтогазу" на не зрозуміє, що він найнятий, щоб ефективно управляти компанією, а не грати в кошки-мишки, то пояснення буде тільки єдине - це зміна менеджменту "Нафтогазу", - попередив Гройсман.

Він додав, що оскільки на сьогодні питання щодо цін на газ з "Нафтогазом" узгоджене, то воно знімається з порядку денного.

Нагадаємо, у квітні 2019 року "Нафтогаз" зницив ціни на газ для промислових споживачів на 19% до 5990 грн/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).

24 квітня у команді новообраного президента України Володимира Зеленського закликали уряд і НАК "Нафтогаз України" погодити зниження цін на газ з МВФ.

 

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Рубрика: Новини
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